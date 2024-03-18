مسلسل صيد العقارب الحلقة 8| موعد العرض والقنوات الناقلة

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب في الحلقة 7، زيادة حدة الصراع بين الحاج إسماعيل والحاج حسن، بعدما سمعت عايدة التي تؤدي شخصيتها غادة عبدالرازق، مخطط قتل والدها من والد زوجها إسماعيل الغول، لتدخل بعدها وتبدأ في ثورة من الغضب، وزاد اهتمام الجمهور بموعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 8، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة بسبب أحداثه المشتعلة، بمجرد عرض 7 حلقات منه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

توقعات كبيرة تأتي حول أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7، إذ يتوقع المتابعون معرفة عائلة "حسن ضرغام" بالشخص المجهول خلف محاولة التخلص منه، وهو "إسماعيل الغول"، ومن ثم تصاعد اشتعال النيران في صدور أبناء "ضرغام"، وبدء رحلة الانتقام من "الغول"، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8



وبحسب شبكة قنوات "سي بي سي" يأتي موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتعاد الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق مجموعة من التطورات المشوقة، التي حملت حدوث جريمة جديدة بمحاولة التخلص من "حسن ضرغام" على يد 'إسماعيل الغول".

وتوالت الأحداث بتدبير "إسماعيل الغول" لـ "حسن ضرغام" محاولة قتل من خلال حادث سيارة وذلك بانقلاب سيارة الأخير وهو ما وقع بالفعل ليظهر "ضرغام" بعد انقلاب سيارته على الطريق والدم ينسال من فمه وأنفه وهو ما انتهت به الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب ينتمي لمسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية حيث تدور أحداثه حول نشوب صراع بين عائلتين بسبب واقعة قتل وقعت بينهما، وتحاول عائلة الضحية الأخذ بالثأر والانتقام لابنها.

مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.