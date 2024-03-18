الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8| موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب في الحلقة 7، زيادة حدة الصراع بين الحاج إسماعيل والحاج حسن، بعدما سمعت عايدة التي تؤدي شخصيتها غادة عبدالرازق، مخطط قتل والدها من والد زوجها إسماعيل الغول، لتدخل بعدها وتبدأ في ثورة من الغضب، وزاد اهتمام الجمهور بموعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 8، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة بسبب أحداثه المشتعلة، بمجرد عرض 7 حلقات منه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

توقعات كبيرة تأتي حول أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7، إذ يتوقع المتابعون معرفة عائلة "حسن ضرغام" بالشخص المجهول خلف محاولة التخلص منه، وهو "إسماعيل الغول"، ومن ثم تصاعد اشتعال النيران في صدور أبناء "ضرغام"، وبدء رحلة الانتقام من "الغول"، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

مسلسل صيد العقارب 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8


وبحسب شبكة قنوات "سي بي سي" يأتي موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتعاد الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب 
وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق مجموعة من التطورات المشوقة، التي حملت حدوث جريمة جديدة بمحاولة التخلص من "حسن ضرغام" على يد 'إسماعيل الغول".

وتوالت الأحداث بتدبير "إسماعيل الغول" لـ "حسن ضرغام" محاولة قتل من خلال حادث سيارة وذلك بانقلاب سيارة الأخير وهو ما وقع بالفعل ليظهر "ضرغام" بعد انقلاب سيارته على الطريق والدم ينسال من فمه وأنفه وهو ما انتهت به الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب ينتمي لمسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية حيث تدور أحداثه حول نشوب صراع بين عائلتين بسبب واقعة قتل وقعت بينهما، وتحاول عائلة الضحية الأخذ بالثأر والانتقام لابنها.

مسلسل صيد العقارب 

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7| ياسين يقرر تسليم نفسه للشرطة

مواد متعلقة

ملخص "المعلم" الحلقة 7|ما مصير مصطفى شعبان بعد اشتباكه مع بلطجية بالكافتيريا؟

مسلسل المعلم يتصدر ترند إكس لليوم الثاني على التوالي

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7| ياسين يقرر تسليم نفسه للشرطة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7| القبض علي يحيى شقيق أمير كرارة

مسلسل محارب الحلقة 7|شقيق عزيز يطمع في 10 ملايين جنيه دية والدته

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7| هل ينجو حسن ضرغام من حادث السيارة؟

مسلسل حق عرب| السويركي يصطدم بخيانة شقيقه وتشتعل الأزمة

مسلسل محارب الحلقة 7|حسن الرداد يستمر في الهروب ويرفض تسليم نفسه للشرطة
الجريدة الورقية