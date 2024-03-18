نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفي رشيد المركزى

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد مستشفي رشيد المركزى، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق الإنضباط الإداري للعاملين من الأطباء والتمريض.

حيث تفقدت نائب محافظ البحيرة أقسام المستشفى المختلفة وتابعت انتظام سير العمل بالاستقبال ووحدة الكلى وقسم الحضانات والتقت بعدد من المرضى داخل المستشفى وقدمت لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم متمنية لهم سرعة الشفاء العاجل، ووجهت بذل المزيد من الجهد للتيسير على المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما قامت بالاطمئنان على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفى.

وأشادت نائب المحافظ بالجهود المبذولة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى وكذا إنتظام العمل بالمستشفى.

كما قامت “ بلبع” بجولة تفقدية لأعمال الرصف وإصلاح الهبوط الأرضي بشوارع (مضرب التحرير - عبد السلام عارف - منطقة التكت) وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الرصف وحجم وجودة الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها، والوقوف علي تداعيات الموقف بشأن حوادث الهبوط الأرضي أولا بأول وإتخاذ اللازم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

حيث وجهت نائب محافظ البحيرة بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والإصلاح لتسهيل الحركة أمام المواطنين وتحقيق السيولة المرورية وعدم تعطيل مصالح المواطنين، كما شددت على ضرورة استمرار رفع حالة التأهب القصوي والتدخل السريع و الاستجابة الفورية خاصةً فى حالات عدم إستقرار الأحوال الجوية، وإيجاد الحلول المناسبة والناجزة لشكاوي المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.