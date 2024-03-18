مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثامنة| نور النبوي يأخذ أشقاءه في صفه ضد والده

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم، بإغراءات مادية من نور النبوي لأشقائه حتى يكسبهم في صفه ضد والده في أزمة بيع المنزل، بعد علمهم بالمبلغ المالي المعروض على والده.

قدم نور النبوي مخططا اقتصاديا للاستفادة من المبلغ الذين سيحصلون عليه مقابل بيع المنزل، وكيف سيحل مشاكل مادية ضخمة في المنزل وستغير حياتهم للأفضل، فحاول أن يقنع أشقاؤه بالضغط على والده للموافقة على البيع، ولكنهم رفضوا.

في نفس الوقت الذي تعاود فيه الشركة العقارية لزيادة المبلغ المعروض على خالد النبوي للضغط عليه في المنزل حتى وصوله إلى 90 مليون جنيه، ولكنه رفض مبدأ البيع في المطلق مهما كانت المغريات وكذلك جيرانه في المنطقة.

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً.

ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.



أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.