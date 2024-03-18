الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سعد الصغير يحلف بالطلاق على بسمة وهبة ويهاجمها.. "خرابة بيوت وشيطانة" (شاهد)

سعد الصغير وبسمة
سعد الصغير وبسمة وهبة

انسحب المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار، بسبب وصفها إياه بأنه شيطان.

وعبّر المطرب الشعبي عن غضبه أكثر من مرة بسبب هذا الوصف، وهو ما دفع الإعلامية إلى التراجع عنه ووصفته بأن "تصرفاته شيطان"، وعندما منحته ورقة فيها سؤال في نهاية الحلقة، عبّر عن غضبه وانسحب وانتهت الحلقة.

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وفي أثناء انسحابه، قال سعد الصغير: "ده نفس سؤال السنة اللي فاتت وقلت لك أنتِ خرابة بيوت، متشكرين أوي"، لترد عليه بسمة وهبة ضاحكة: "برضه هتقوم زي المرة اللي فاتت؟!".

وقال سعد الصغير: "تصدقي وتآمني بايه؟! مش عاوز منك فلوس، أنا جاي ومش عاوز فلوسك منك، ولو أنتِ تمام متقبضينيش وعليّ الطلاق ما هقعد تاني معاكِ، لو أنا شيطان تبقي أنتِ ايه، سلام يا أختي أنا غلطان إني جيت لك".

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