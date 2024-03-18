للنساء.. 7 علامات تشير إلى قرب انقطاع الطمث

يعرف انقطاع الطمث بأنه الوقت في حياة المرأة عندما تحصل على آخر دورة شهرية لها ولم تعد قادرة على الحمل، فما هي العلامات السبع المبكرة لانقطاع الطمث التي يجب الانتباه إليها ومتى تبدأ؟.

متى يبدأ انقطاع الطمث؟

لا توجد ساعة بيولوجية ثابتة عندما يأتي انقطاع الطمث وعندما يبدأ، وستختلف الأعراض التي قد تواجهها من امرأة إلى أخرى. وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يبلغ متوسط عمر المرأة التي تصل إلى سن اليأس 51 عاما، ومعظم النساء يعانين من انقطاع الطمث بين سن 45 و55 عاما.

ما هي العلامات الأولى لانقطاع الطمث؟

التغييرات في دورتك الشهرية

علامة مبكرة على أنك تقترب من انقطاع الطمث هي الفترات غير المنتظمة. يمكن أن تكون دورتك الشهرية أثقل أو أخف، وكذلك أقصر أو أطول.

الهبات الساخنة

واحدة من أكثر أعراض انقطاع الطمث شيوعا ومزعجة هي الهبات الساخنة، وهو شعور مفاجئ بالحرارة والعرق والاحمرار، ويمكن أن لعدة دقائق، وعلى الرغم من أنها تسبب عدم الراحة، إلا أنها يمكن تحملها بالنسبة للعديد من النساء.

جفاف المهبل

بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون أثناء انقطاع الطمث، قد يفقد المهبل بعض التشحيم الطبيعي.

الأرق

قد يعني هذا أنك لا تغفو على الإطلاق أو تستيقظ عدة مرات في الليلة ولا يمكنك النوم مرة أخرى.

انخفاض الرغبة الجنسية

مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، تفيد النساء بأنهن يشعرن بحماس أقل أو، بسبب جفاف المهبل، يعتبرن الجنس مؤلما.

التبول المتكرر

أثناء انقطاع الطمث، تصبح أنسجة المهبل ومجرى البول أكثر صلابة، مما يقلل من السيطرة على المثانة.

تقلبات المزاج

قد يكون هذا بسبب تغير في مستويات الهرمون بسبب البلوغ، وانقطاع الطمث لا يختلف كثيرا ويمكن أن تؤدي التغيرات في إنتاج الهرمونات إلى تقلبات المزاج والاكتئاب وزيادة التهيج.