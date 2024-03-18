الإثنين 18 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم اليابانية تقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة "المركزي" الياباني

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني في أسواق الأسهم اليابانية على ارتفاع حاد خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها غداً الثلاثاء.

 

الأسهم اليابانية

 

وارتفع نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.67% ليغلق عند 39740.44 نقطة مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير.

 

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقات في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.92% إلى 2721.99 نقطة.


وكانت صحيفة نيكاي أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما.

 

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أسواق الأسهم اليابانية

 

الأسهم اليابانية

 

وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء.


وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضا عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

 

لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

 

وقفز سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.73% ليقدم أكبر دعم لنيكاي، يليه سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 3.76%.

 

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