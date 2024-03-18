محافظ المنيا يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الإثنين ، السيدة جده صادق إبراهيم سيد أحمد ابنة مدينة المنيا ، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ، ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي لعام 2024.

أعرب المحافظ ، عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية ، لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها ، تستحق التقدير والتكريم من الجميع ، وقدم المحافظ تقديره وتبجيله لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح ، مؤكدا ، أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج في التضحية ، مثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور .

أكد محافظ المنيا ، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية ، إيمانا بدورها الهام داخل الأسرة المصرية ، من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة ، من أجل توفير حياة كريمة لها ولاسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة ، مشيراً ، إلى أن المحافظة بصدد تنظيم حفل كبير ، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة .

كانت وزارة التضامن الإجتماعي ، قد اعلنت عن فوز جده صادق إبراهيم سيد أحمد ، البالغة من العمر 54 عاما ، بحصولها على لقب الأم المثالية على محافظة المنيا ، بعد أن كافحت مع أبناءها الاثنين بعد وفاة زوجها منذ ٣٤ عاما ، حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم انها ربة منزل ، وليس لديها دخل شهرى ثابت.

وواصلت الكفاح رغم معاناتها ، بسبب مرض ابنائها فالإبن الأكبر مريض بأنيميا البحر المتوسط ، و الإبن الأصغر يعانى من إعاقة حركية بالساق اليمنى ، إلا أنها حاربت أعباء الحياة و الظروف القاسية ، وقامت بتزويج ابنيها ، ورزقت بـ5 أحفاد ، واستخرجت كارنيه الخدمات المتكاملة لإبنها لحصوله على معاش أو وظيفة ، حتى يستطيع توفير الإحتياجات اللازمة لأولاده وزوجته.