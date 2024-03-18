الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم مكاسب قطاع الموارد الأساسية

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، بقيادة مكاسب قطاع الموارد الأساسية، على الرغم من أن حذر المستثمرين قبيل بيانات التضخم في منطقة اليورو حد من الارتفاعات.

الأسهم الأوروبية

وبحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل إلى نحو 0.1%.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الفرعية في أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعا 0.7% بعد أن تجاوز الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المتعاملون بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر فبراير/شباط والميزان التجاري الإجمالي للمنطقة لشهر يناير/كانون الثاني، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

أسواق الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

كما يترقب المتعاملون أيضا اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مزيد من الدلائل حول دورة تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم سيغنفاي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 5.2% بعد أن رفع بنك باركليز توصيته للسهم ورفع السعر المستهدف لشركة حلول الإضاءة.

وهوى سهم لوجيتك لتصنيع معدات الكمبيوتر في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 6.5% بعد الإعلان عن رحيل المدير المالي تشارلز بوينتون في مايو.