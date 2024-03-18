الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم مكاسب قطاع الموارد الأساسية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، بقيادة مكاسب قطاع الموارد الأساسية، على الرغم من أن حذر المستثمرين قبيل بيانات التضخم في منطقة اليورو حد من الارتفاعات.

 

الأسهم الأوروبية

 

وبحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل إلى نحو 0.1%.

 

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الفرعية في أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعا 0.7% بعد أن تجاوز الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

 

وعلى صعيد البيانات، يترقب المتعاملون بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر فبراير/شباط والميزان التجاري الإجمالي للمنطقة لشهر يناير/كانون الثاني، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

 

txt

البورصة تتخلى عن مكاسبها وتتحول إلى الخسائر بــ27.4 مليار جنيه بنهاية التعاملات

txt

جني الأرباح تكبد البورصة 60 مليار جنيه في أسبوع

 

أسواق الأسهم الأوروبية

 

الأسهم الأوروبية

 

كما يترقب المتعاملون أيضا اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مزيد من الدلائل حول دورة تيسير السياسة النقدية.

 

وقفز سهم سيغنفاي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو   5.2% بعد أن رفع بنك باركليز توصيته للسهم ورفع السعر المستهدف لشركة حلول الإضاءة.

 

وهوى سهم لوجيتك لتصنيع معدات الكمبيوتر في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو  6.5% بعد الإعلان عن رحيل المدير المالي تشارلز بوينتون في مايو.

 

مواد متعلقة

أسواق الأسهم في الخليج ترتفع بفضل صعود أسعار النفط

قطاع الموارد الأساسية يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع

تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

بورصة الأسهم السعودية تغلق أولى جلسات الأسبوع بتداولات قيمتها 2.4 مليار دولار

الأسهم القطرية تغلق مرتفعة بنسبة 0.02%

مؤشر الأسهم في مسقط يغلق على انخفاض
الجريدة الورقية