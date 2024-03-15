جني الأرباح تكبد البورصة 60 مليار جنيه في أسبوع

عصفت عمليات جني الأرباح للمصريين والعرب بمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

خسر القيمة السوقية للأسهم 60 مليار جنيه، بنسبة هبوط 2.8%، ووصلت إلى مستوي 2.066.0 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على هبوط بنسبة 1.8%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 512.7 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة على 750 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول383.3 مليار جنيه، وكمية تداول5 مليار ورقة منفذة على 869 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالتباين بين الارتفاعات والانخفاضات، ربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة هامشية، ليصل إلي مستوى31316 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.7%، كما تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 4%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 80% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على13% مسجلين صافي مشتريات 275 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 8% محققين صافي عمليات بيعية بنحو419 مليون جنيه.