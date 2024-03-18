الشباب والرياضة تشارك بـ 2000 شاب وفتاة فى احتفالات عيد المنيا القومى

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، اليوم الإثنين ١٨ مارس، بإحتفالات عيد المنيا القومى ، من خلال طابور العرض والمسيرة والتى شارك فيها ما يقرب من ٢٠٠٠ شاب وفتاة وطليع ، من كافة المشروعات والبرامج والكيانات الشبابية ، والإدارات الفنية والفرعية بالمديرية.

حضر الإحتفالية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا ، الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ ، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة ، العقيد حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة ، الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية ، ووكلاء الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن والمراكز ، والقيادات الشبابية ، وقيادات ومديرى الإدارات ، والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

بدء طابور العرض بعلم مصر، ثم عرض الإعلام ثم الموكب الفرعوني والفنون التشكيلية، تلى ذلك عرض مشروعات وبرامج وانشطة إدارة تنمية النشئ ، ثم انشطة ومشروعات وبرامج إدارة الرياضة وعرض الكاراتية والكونغو فو ، وعرض تايكوندو سند شباب الصعيد ، ودخول عرض قادرون باختلاف ، ثم عرض لبعض نماذج الأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات عالمية وقاريه .

بعد ذلك استعراض أنشطة ومشروعات وبرامج إدارة تنمية الشباب وإدارة تمكين الشباب ، وعرض مشروعات وبرامج إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، ثم عرض الكيانات الشبابية ، ثم شعب و فرقة الفنون الشعبية والإستعراضية، والعروض الكشفية والجوالات ، ثم عروض شعب وبرامج ومشروعات إدارة شباب المنيا والإدارات الفرعيه،وتغطية إعلامية للمركز الإعلامى.

الجدير بالذكر ، أن احتفالات محافظة المنيا اليوم بعيدها القومي للعام الـ 105، قد بدأت بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، واستعراض طابور عرض لمديريات الخدمات، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة، وفي المساء يقضي أهالي المنيا ، حفلًا مسائيًا مع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على مسرح ديوان عام المحافظة.

يتضمن فقرات فنية وغنائية لكورال الأطفال ، وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة ، كما استضافت المحافظة فرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض ، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة، وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح أبواب الدخول لمكتبة مصر العامة بمدينة المنيا ، بدءاً من يوم 16 وحتى 22 مارس ، كما يتم فتح أبواب الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل في الفترة من 20 وحتى 22 مارس ، وكذلك فتح متحف ملوى ، بالمجان أمام الزائرين ضمن فعاليات الإحتفال بالعيد القومي ، والذي تحتفل به المحافظة يوم 18 مارس من كل عام.

ويفتتح المحافظ ، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام ، في العديد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ، بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تم الانتهاء منها.

يذكر أن العيد القومي لمحافظة المنيا ، يعد حدثاً تاريخياً تشهده المحافظة ، في 18 مارس من كل عام ، حيث شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي ، في ثورة 1919 ، التي قادها سعد باشا زغلول في مواجهة الإحتلال الإنجليزي.