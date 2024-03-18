الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الشباب والرياضة تشارك بـ 2000 شاب وفتاة فى احتفالات عيد المنيا القومى

احتفالات عيد المنيا
احتفالات عيد المنيا القومي

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، اليوم الإثنين ١٨ مارس،  بإحتفالات عيد المنيا القومى ، من خلال طابور العرض والمسيرة والتى شارك فيها ما يقرب من ٢٠٠٠ شاب وفتاة وطليع ، من كافة المشروعات والبرامج والكيانات الشبابية ، والإدارات الفنية والفرعية بالمديرية.

 

حضر الإحتفالية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا ، الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ ، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة ، العقيد حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة ، الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية ، ووكلاء الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  ورؤساء المدن والمراكز ، والقيادات الشبابية ، وقيادات ومديرى الإدارات ، والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

 

بدء طابور العرض بعلم مصر،  ثم عرض الإعلام ثم الموكب الفرعوني والفنون التشكيلية، تلى ذلك عرض مشروعات وبرامج وانشطة إدارة تنمية النشئ ، ثم انشطة ومشروعات وبرامج إدارة الرياضة وعرض الكاراتية والكونغو فو ، وعرض تايكوندو سند شباب الصعيد ، ودخول عرض قادرون باختلاف ، ثم عرض لبعض نماذج الأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات عالمية وقاريه .

 

بعد ذلك استعراض أنشطة ومشروعات وبرامج إدارة تنمية الشباب وإدارة تمكين الشباب ، وعرض مشروعات وبرامج إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، ثم عرض الكيانات الشبابية ، ثم شعب و فرقة الفنون الشعبية والإستعراضية، والعروض الكشفية والجوالات ، ثم عروض شعب وبرامج ومشروعات إدارة شباب المنيا والإدارات الفرعيه،وتغطية إعلامية للمركز الإعلامى.

 

الجدير بالذكر ، أن احتفالات محافظة المنيا اليوم بعيدها القومي للعام الـ 105، قد بدأت بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، واستعراض طابور عرض لمديريات الخدمات، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة، وفي المساء يقضي أهالي المنيا ، حفلًا مسائيًا مع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على مسرح ديوان عام المحافظة.

 

يتضمن فقرات فنية وغنائية لكورال الأطفال ، وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة ، كما استضافت المحافظة فرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض ، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة، وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح أبواب الدخول لمكتبة مصر العامة بمدينة المنيا ، بدءاً من يوم 16 وحتى 22 مارس ، كما يتم فتح أبواب الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل في الفترة من 20 وحتى 22 مارس ، وكذلك فتح متحف ملوى ، بالمجان أمام الزائرين ضمن فعاليات الإحتفال بالعيد القومي ، والذي تحتفل به المحافظة يوم 18 مارس من كل عام.

 

ويفتتح المحافظ ، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام ، في العديد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ، بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تم الانتهاء منها.

 

يذكر أن العيد القومي لمحافظة المنيا ، يعد حدثاً تاريخياً تشهده المحافظة ، في 18 مارس من كل عام ، حيث شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي ، في ثورة 1919 ، التي قادها سعد باشا زغلول في مواجهة الإحتلال الإنجليزي.

 

الجريدة الورقية