مصرع عامل وإصابة 8 في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

لقى عامل مصرعه، وأصيب 8 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، جراء تعرضهم اليوم الاثنين، لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمالا بطريق «الروبيكي- بدر» أمام مدينة الجلود بأطراف مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول 8 عمال تتراوح أعمارهم ما بين 13 : 45 عاما، مقيمين بمدينة القنايات ومركز الزقازيق، مصابين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، و«عبدالله. ع» 35 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، جثة هامدة.

وبالفحص، تبين أن العمال الضحايا كانوا يستقلون سيارة ربع نقل بطريق «الروبيكي- بدر» أمام منطقة الجلود على أطراف مدينة العاشر من رمضان، وتعرضت السيارة للانقلاب، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.