أجواء أوروبية في مصر.. الثلوج تغطى مدينة شبين القناطر بالقليوبية

شهد مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية اليوم طقسًا شتويًا باردًا على معظم أنحاء المحافظة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة صاحبها رياح شديدة شتوية أوروبية مع سقوط أمطار على عدة مناطق منها بنها وشبرا وطوخ والخانكة وقها.

وكذلك مدينة القناطر الخيرية التي شهدت طقس شتوي شديد البرودة وتساقطت الثلوج لأول مرة بالشوارع مع أمطار شديدة على معظم مناطق المدينة.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه.

موضحًا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بنحو 27 مليون جنيه تقريبًا.