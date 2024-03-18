المحكمة الإدارية العليا تحيل طعون حسام المندوه لدائرة الموضوع

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعون المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية، والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك الرياضى عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على ان يتم تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤، لدائرة الموضوع.

واختصت الدعوى كلا من:

١- ماجد فاروق عبدالجواد

٢- احمد محمد عبدالغنى

٣- محمود سامى عبدالوهاب

٤- محمد ابراهيم السيد رجب

٥- ايهاب جاد محمد الفولى

كما قررت المحكمة إحالة الطعون رقم: ٧٠/٢٠٧٠ و٧٠/٢٠٨٠٧المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، ورئيس نادى الزمالك للالعاب الرياضية، ضد كل من:

١- وزير الشباب والرياضة

٢- مدير مديرية الشباب والرياضة

٣- رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك

٤- رئيس اللجنه الأولمبيّة المصريه

٥- كريم محمد عادل

والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/٨٨٠١ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالى كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٧-٢٠٢٣ لدائرة الموضوع.