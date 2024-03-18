لعزومة رمضان.. طريقة عمل صينية دجاج بالخضار

صينية دجاج بالخضار من الوصفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها كوجبة سريعة وشهيه، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.





طريقة عمل صينية دجاج بالخضار

المقادير

- تتبيلة الدجاج :

الثوم : 2 ملعقة كبيرة (مهروس)

الخردل : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الكاري : ملعقة صغيرة

الكركم : ملعقة صغيرة (مطحون)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

لبن زبادي : كوب

- الخضار :

البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة مكعبات)

الفطر : كوب (طازج ومقطع)

البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح دائرية)

الكوسا : 6 حبات (مقطعة أنصاف)

الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع دوائر)

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومنظفة)

- الماء : نصف كوب





طريقة التحضير

1. لتحضير تتبيلة الدجاج: بوعاء عميق ضعي جميع مكونات تتبيلة الدجاج واخلطيها جيدًا.

2. ضعي الدجاج بنصف صينية الفرن، وتبليه بمزيج التتبيلة.

3. وزعي الخضار على أطراف الصينية وعلى جوانب الدجاج.

4. صبي الماء، وغطي الصينية بورق الأولمنيوم.

5. أدخلي الصينية للفرن مدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180.

6. قدميه ساخناً.