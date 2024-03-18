أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المتضررين.

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، بلاغات من عدد من أهالي كفر شكر تفيد بتضررهم من تاجر دواجن، مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج، والتحصل منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يوفِ بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالي بمصنع لاتهامهما بإنهاء حياة شخص وشروعهما في التخلص من شقيقه، وذلك إثر خلاف بينهم بشبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16972 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 2017 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كلا من هشام م ر 22 سنة - فني زراعي ومقيم مسطرد ثان شبرا الخيمة، ومحمد ر م 56 سنة - مدير مالي بمصنع، ومقيم مسطرد ثان شبرا القليوبية، لأنهما في يوم 4/ 7/ 2023 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية قتلا المجني عليه عصام عبد العليم إبراهيم علام، عمدًا إثر خلاف بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضربًا وطعنا بأسلحة بيضاء سكاكين بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلا فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.