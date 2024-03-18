30 شركة تشارك في البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات ICTBall”24

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاستعداد لانطلاق البطولة في نسختها السادسة عشر في العاشر من رمضان الموافق 20 من مارس الحالي، وتأتي البطولة في إطار تعزيز روح المنافسة والتواصل الاجتماعي في مجال الاتصالات، وبناء جسور التواصل بين أفراد قطاع الاتصالات.

تعقد بطولة هذا العام برعاية كريمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقام فعالياتها بمقر نادي القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد أكدت أكثر من 30 شركة عالمية ومحلية مشاركتها في البطولة هذا العام مابين شركات راعية وشركات مشاركة بفرق.

وتشارك عدد من الشركات للمرة الأولى في البطولة وأبرزها ايجبت تراست الشركة الرائدة في إدارة الهوية الرقمية وخدمات التوقيع الإلكتروني كراعي رئيسي للبطولة والمشاركة بفريق قوي، كما تشارك ايضا للمرة الأولى كل من تريند مايكرو و OPTIMA وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ومصنع وادي السيليكون وشركة راية للتجارة والتوزيع وبرق سيستمز.

وترعى كل من مجموعة اي فاينانس ودل تكنولوجيز وكابجيمينى كراعي بلاتيني للبطولة، ورعاية ذهبية من مشغل الاتصالات المتكامل والرائد في السوق الشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد المصرية وشركة البريد للاستثمار، شركة SAP العالمية، كما ترعى كل من اتصالات مصر، سيسكو العالمية، راية لتكنولوجيا المعلومات، وراية للتجارة والتوزيع، وميركوري كومينيكيشنز وCairoICT وشركة سيكو البطولة كراعي فضي.

ومن بين أبرز الفرق المشاركة كل من : ايجبت تراست، مجموعة اي فاينانس، المصرية للاتصالات، الهيئة القومية للبريد المصرية، كابجيميني، eTax، تريند مايكرو، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ايتيدا، فيكسد، كونكت بي اس، SEE ساميت للحلول التقنية ، MCS ، OPTIMA ، مجموعة اي فاينانس ، SAP ، جوتشات ، مصنع وادي السيليكون ، وشركة راية للتجارة والتوزيع.