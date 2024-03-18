Doxx توفر حلول بديلة للتأمين لأكثر من 100 ألف طالب وأسرهم بحلول 2026

أعلنت دوكس (Doxx)، المنصة الرقمية المتكاملة التي تربط المرضى بالعاملين بالمهن الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق شراكتها مع مدارس الأورمان بهدف تقديم خدماتها المبتكرة لتشمل 40 ألف طالب وأسرهم، وذلك في جميع مدارس الأورمان بحلول عام 2026، كذلك، تطمح المنصة إلى مد شبكة التغطية لتضم أكثر من 100 ألف طالب في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية.

بدأ المشروع مرحلته الأولية في الربع الأخير من عام 2023 من خلال توفير خدمات طبية تمثل حلولاً بديلة لأنظمة التأمين المتعارف عليها لأكثر من 4000 طالب في مدرسة الأورمان بشبرا، مما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المصريين لا تحظى بالتغطية التأمينية المناسبة.

يعود الفضل في إطلاق هذه المبادرة إلى أحمد قباني، المدير التنفيذي لمدارس الأورمان، الذي أدرك من خلال رؤيته الثاقبة اتساع الفجوة في مجال خدمات الرعاية الصحية، والتي تؤثر سلباً على الطلاب، ومن ثَمَّ وقع اختياره على منصة Doxx لتصميم نموذج يلبي الاحتياجات الطبية الآنية للطلاب وأسرهم، ويسهم في خلق منظومة رعاية متكاملة تحقق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

تتميز Doxx بإدارة تطبيق فريد يركز على خدمة المريض، من خلال منصة موثوقة تمكن المرضى من الوصول إلى سجلاتهم الطبية ومتابعة رحلتهم العلاجية بسهولة ويسر، حيث يُسمح للمرضى والأطباء بتحميل السجلات والوصفات الطبية والاحتفاظ بها مباشرة على التطبيق، وتحديد الاحتياجات الصحية لكل مستخدم والتوصية بطبيب في التخصص المناسب.

تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها لدمج خدمات الرعاية الصحية في قطاع التعليم، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا Doxx المتقدمة التي توفر مجموعة شاملة من الخدمات الطبية. وتضم هذه الخدمات حجز مواعيد الأطباء، والاستشارات عن بعد، وتوصيل الأدوية، والتوصية بالخدمات الصحية المناسبة حسب حالة الشخص، كل ذلك من خلال تطبيق سهل الاستخدام مصمم ليكون بمثابة رفيق طبي مدى الحياة.

أعرب الدكتور شريف البارودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Doxx، عن حماسه لتلك الشراكة بقوله: "يسعدنا التعاون مع مدارس الأورمان لتقديم خدمات طبية مبتكرة للطلاب، وهذه المبادرة هي شهادة على التزامنا بتسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع. هدفنا هو إنشاء سجل طبي لكل مريض يمكننا الوصول إليه، ونأمل أن نتمكن من توفير ذلك لجميع المواطنين، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى تقليل نسبة الأخطاء في البيانات الطبية لأدنى ما يمكن".

قال أحمد قباني، الذي يقود قاطرة هذا التعاون، "إن شراكتنا مع Doxx تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في سعينا لتقديم تجربة تعليمية شاملة، نطمح من خلالها إلى أن يتمتع طلابنا بالسلامة الجسدية والتوازن النفسي معاً. لذا، لا يقتصر الأمر على تعليمهم فحسب، بل إعدادهم لمستقبل أفضل وهم في قمة الصحة والنجاح."