الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 2,026.52 نقطة بارتفاع وقدره 2.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 780.51 نقطة بارتفاع وقدره 1.25 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو مليونين و86 ألفا و932 سهما بقيمة إجمالية قدرها 459 ألفا و734 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4774.88 نقطة مرتفعًا 14.2 نقطة وبنسبة 0.30 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4760.67 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى مسقط بنحو 3 ملايين و911 ألفًا و216 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و94 ألفًا و235 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.007 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.19 مليار ريال عُماني.

البورصة الأردنية تغلق على استقرار

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 29 أبريل، على ثبات لتستقر عند مستوى 2431.22 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2145 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها مرتفعًا

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام جلسة تداولاته، اليوم الاثنين، مرتفعا بنسبة 0.79 %، بواقع 76.79 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و743.97 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 155 مليونا و422 ألفا و417 سهما، بقيمة 415 مليونا و672 ألفا و394.694 ريالا، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و357 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 566 مليارا و285 مليونا و179 ألفا و397.580 ريال، مقارنة بـ562 مليارا و521 مليونا و820 ألفا و658.290 ريالا، في جلسة سابقة.