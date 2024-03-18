مدير تعليم نجع حمادي يتابع سير العملية التعليمية بمدرستي الحلفاية واللغات بالألومنيوم

أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمدرستي وحدة الحلفاية بحري الابتدائية، واللغات الابتدائية بالألومنيوم، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، والانضباط الإداري بالمدرستين، اللاتين يزورهما فريقا التقييم لحصول رياض الأطفال بهما علي الجودة والاعتماد التربوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الزيارات الميدانية علي المدارس.

حيث تفقد مدير عام الإدارة، الحجرات الدراسية، و حجرات المعامل والأنشطة، و مكتبة المدرسة، وقاعات رياض الأطفال، والفناء المدرسي، ودورات المياه، للوقوف علي مدي نظافتها، واطلع علي السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين، وسجلات 5 سلوك، ورحب بفريقي الجودة المختصين بتقييم رياض الأطفال بالمدرستين للتجديد أو الحصول على الجودة والاعتماد التربوي.

ووجه المدير العام، بضرورة تواجد مسؤول أمن المدرسة في موقعه، وضرورة إزالة الرواكد الخشبية و إبلاغ المخزون السلعي بها، تمهيدا لإزالتها، وشدد علي السير المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي الحالي، والعمل علي تفعيل الأنشطة التربوية والمشاركة في مختلف المسابقات المعلن عنها، لجذب التلاميذ والطلاب للحضور بالمدارس .

رافق الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، خلال زيارته التفقدية، خالد محمد السيد رئيس قسم الجودة واللامركزية، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.