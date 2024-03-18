الأم المثالية بالبحيرة حققت حلمى فى أولادى

في مركز الرحمانية أطلقوا عليها ام الدكاترة إنها عرب حسن علي عاشور" البالغة من العمر 59 عاما والمقيمة بشارع المجد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة والحاصله على ليسانس دراسات إسلامية وتعمل معلم أول حيث أختارتها وزارة التضامن لتكون مثال المثالية الأولى على محافظة البحيرة.

قصة كفاح للام لتصبح الأم المثالية على محافظة البحيرة تزوجت عام 1988م وأنجبت 3 أبناء الأول محمد ابراهيم عاشور سنة 1991م والثانية دكتورة أية 1994 والثالث دكتور على 1995.

تركها زوجها بالأولاد وسافر خارج البلاد وتزوج بأخرى في 1998م ولم يتحمل أي نفقات خاصة بأولاده طوال هذه الفترة وحتى بعد طلاق الأم في عام 1999ممنذ 25 عاما، و بدأت معاناة الأم وتحملها مسؤولية أبنائها منذ بداية زواجهـا حيث إنها كان يقع على عاتقها رعايتهم وتوفير كافة سبُل المعيشة والتعليم لهم. عملت بالسلك الدراسى كمعلمة بأحد المدارس الأزهرية وكانت تزداد متطلبات الحياة عليها كلما كبر أبنائها ولم يكن هناك من يقدم العون لها أو مساعدتها باي شكل من الأشكال كافحت الأم وربت أبنائها تربية سليمة وقامت على تعليمهم تعليم عالي حتى حصل الأبن الأكبر محمد ابراهيم عاشور على بكالوريوس صيدلة حيث انه حصل على الدرجة النهائية فى الثانوية العامة وكان مرشح لدخول كلية طب بشرى ولكنه كان له راى أخر وقدم بكلية الصيدلة والأبنة الثانية دكتورة اية على بكالوريوس طب وجراحة والأبن الثالث دكتور على أيضاً على بكالوريوس طب وجراحة. تحدت الأم جميع الظروف ونجحت في تقديم ثلاثة نماذج مشرفة وناجحة للمجتمع دون مساعدة أحد حتى في زواج أبنائها، ومازالت الأم تكافح مع أبنائها وأحفادها. وعندما سألت الام المثالية كيف حققتى ذلك الثلاثية واستطاعز ان تنجح في تخريج ثلاث أطباء رغم ضيق الحال فقالت الطموح والصمود والرضا بقضاء الله والاستعانه بالله حيث أننى كنت أحلم بالالتحاق بكلية الطب ولم يحالفنى الحظ ودخلت كليه العلوم وحولت إلى كلية الدراسات الإسلامية بمحافظة الإسكندرية فقررت ان انقل حلمى لابنائى