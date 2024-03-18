مكتبة النصر الإعدادية بقوص تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصد مكتبة مدرسة النصر الإعدادية بقوص المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية، التي يشرف عليها قطاع الخدمات والأنشطة، وتنفذها الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والقراءة.

و قدم مدير تعليم قنا التهنئة إلى صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية و عبد الله عبد العزيز القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية وناجح عبد الحميد حسن موجه عام المكتبات المدرسية بالمديرية على تحقيق هذا الإنجاز الجديد المضاف إلى سلسلة الإنجازات لإدارة الأنشطة التربوية بوجه عام و توجيه عام المكتبات بوجه خاص .

وأشاد السيد بالصورة المشرفة التي ظهرت بها المدرسة أثناء زيارة لجنة التقييم الوزاري الشهر الماضي، ولفت إلى أن المسابقة أكدت نجاح المكتبة في خدمة مجتمع المستفيدين واتاحة الخدمات المكتبية وتشمل (الاستعارات والإعلام بالمواد الجديدة وإحصاء النشاط المكتبي).

كما أضاف مدير تعليم قنا أن المركز المتحقق يؤكد تميز الاخصائي المشرف على مكتبة المدرسة والتوجيه الفني المعني في الجوانب الثقافية والمهنية والمهارات المكتبية و الإعداد الفني، ويشمل (الفهرسة والتصنيف وترتيب الكتب على الأرفف والقوائم الببليوجراغفية) ، وعرض مقترحات لتطوير العمل بالمكتبات النوعية وتحسين أداء الخدمة بها بحسب أدوات وعناصر تقييم المسابقة .