الجهاز الفني لبيراميدز يزور أهرامات الجيزة

استغل الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الراحة السلبية التي منحها للفريق من أجل زيارة المعالم السياحية وأهرامات الجيزة وأبو الهول.

وقرر يورتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على عثماثون وديا بنتيجة ٩-١، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا تحضيرا لمواجهة غزل المحلة وديا يوم ٢٣ مارس الجاري.

وعبر الجهاز الفني عن انبهاره الشديد بأهم عجائب الدنيا السبع وأنه كان حريصا على استغلال فترة التوقف لمشاهدة منطقة الأهرامات على الطبيعة.