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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجهاز الفني لبيراميدز يزور أهرامات الجيزة

الجهاز الفني لبيراميدز
الجهاز الفني لبيراميدز

استغل الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الراحة السلبية التي منحها للفريق من أجل زيارة المعالم السياحية وأهرامات الجيزة وأبو الهول.

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بيراميدز يكتسح عثماثون بتسعة أهداف في مباراة ودية

وقرر يورتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على عثماثون وديا بنتيجة ٩-١، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا تحضيرا لمواجهة غزل المحلة وديا يوم ٢٣ مارس الجاري.

وعبر الجهاز الفني عن انبهاره الشديد بأهم عجائب الدنيا السبع وأنه كان حريصا على استغلال فترة التوقف لمشاهدة منطقة الأهرامات على الطبيعة.

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