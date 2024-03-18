بيراميدز يكتسح عثماثون بتسعة أهداف في مباراة ودية

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز بنتيجة ٩-١ على ضيفه عثماثون في المباراة الودية التي تأتي في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

جاءت الأهداف عن طريق مروان حمدي "هدفين" وفيستون ماييلي "هدفين"، ووليد الكرتي ومحمود زلاكة وأحمد فتحي ويوسف أسامة نبيه، ودودو الجباس.

سجل هدف بيراميدز الأول أحمد فتحي من تصويبة مثالية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف الثاني بعد مراوغة لأكثر من لاعب، فيما أضاف وليد الكرتي الهدف الثالث من تصويبة مثالية من خارج المنطقة بوجه القدم، وسجل مروان حمدي الهدف الرابع من تصويبة رأسية من عرضية أسامة جلال.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود زلاكة الهدف الخامس من متابعة لتصويبة مهند لاشين، وأضاف فيستون ماييلي الهدف السادس من متابعة لعرضية زلاكة، وأضاف يوسف أسامة نبيه الهدف السابع، وأضاف دودو الجباس الهدف الثامن من متابعة مميزة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف فيستون ماييلي الهدف التاسع من انفراد ومتابعة.

وشهد الشوط الأول خروج فخري لاكاي مصابا بعد شعوره بآلام في السمانة وشارك بدلا منه يوسف أسامة نبيه.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - فخري لاكاي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي

وشهد الشوط الثاني مشاركة، الحارس يوسف نادر ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمود مرعي، وفيستون ماييلي ودودو الجباس، ومروان عصام وحسن طارق وعمر شعراوي