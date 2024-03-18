جواو فيليكس يرد على جماهير أتلتيكو مدريد

بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له النجم البرتغالي خلال مباراة فريقه الحالي برشلونة من جماهير ناديه السابق اتلتيكو مدريد اعرب النجم البرتغالي عن اسفه لما حدث من جانب جماهير أتلتيكو مدريد في ملعب الواندا ميترو بوليتانو مؤكدا انه لم يكن يتوقع مثل هذا الأستقبال المؤسف بعد السنوات التي قضاها مرتديا قميص اتلتيكو مدريد .

وكانت جماهير اتلتيكو مدريد قد استقبلت دخول جواو فيليكس الى ملعب المباراة بالكثير من صافرات الاستهجان ثم قامت بعض من الجماهير بحرق قميص جواو فيليكس عندما كان يلعب في اتلتيكو مدريد بينما قامت جماهير اخرى بالبصق على صورة كبيرة موجودة لجواو فيليكس داخل الملعب .

وفي تصريحات له تعلقا على ما حدث في ملعب الواندا ميتروبوليتانو قال جواو فيليكس : الجماهير لا تعلم حقيقة ما حدث . اتفهم مشاعرهم جيدا لكن لا يجب أظهاري في صورة الرجل السيىء او الشرير لجماهير أتلتيكو مدريد على الرغم من علاقتي الجيدة للغاية مع لاعبي أتلتيكو مدريد حتى الان و كنت اتحدث خلال المباراة مع ليمار وصامويل لينو وكنا في حالة طيبة جدا .

واضاف جواو فيليكس : احب الفترة التي عشتها في اتلتيكو مدريد لكني الان في برشلونة وكل جهدي و تركيزي منصب على أسعاد جماهير البارسا ولدينا مهمة كبيرة خلال المباريات القادمة اتمنى ان ننجح في تحقيقها .

يذكر ان جواو فيليكس سينضم الى معسكر منتخب البرتغال استعدادا لخوض مباراتي سلوفينيا والسويد خلال فترة التوقف الدولي الحالية .