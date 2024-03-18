الأمن يستمع لشهود العيان في واقعة حريق لوكيشن مسلسل جودر

يستمع رجال مباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان على حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، وذلك لبيان ملابسات الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق هائل نشب فى الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، في واقعة الحريق الذي نشب في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، أن سبب الحريق تطاير شرارات من فرن يستخدم في تصوير مشهد بمسلسل “جودر- ألف ليلة وليلة”، ووصوله إلى براميل تنر موجود خلف اللوكيشن.

وكان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مدينة الأنتاج الأعلامى، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وتم اخماد الحريق.

ومن جانبه وكشف الفنان شريف إدريس عن وقوع حريق داخل ديكور مسلسل «جودر» من بطولة ياسر جلال وتمت السيطرة عليه، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

وعلق شريف إدريس على حادث الحريق في ديكور مسلسل «جودر»، قائلا: "هو إيه حكاية الحرايق يا جدعان.. تم السيطرة على حريق في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر).. الحمد لله ربنا ستر".

مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.