افتتاح معرض أيادى مصر بوكالة الجداوى الأثرية بإسنا جنوب الأقصر

افتتحت وحدة أيادي مصر بالأقصر، معرض أيادى مصر بوكالة الجداوى الأثرية باسنا بحضور نجوى النوبي مدير منصة آيادى مصر بمحافظة الأقصر، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا وحسين الحداد مدير تفتيش إسنا للآثار الإسلامية والقبطية.



وقالت نجوى علي رئيس وحدة آيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر إن الوحدة افتتحت المعرض الثانى خلال شهر مارس ضمن سلسلة معارضها بالمناطق الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وذلك بوكالة الجداوى بإسنا، وان الهدف من المعرض هو تنشيط السياحة وفتح اسواق جديدة لدعم صغار العارضين ولتسويق المنتجات التراثية واليدوية والحرفية.



شارك بعضا من العارضين من ذوى الهمم وطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع باسنا بمجموعة من المشغولات اليدوية والتراثية لطلبة المدرسة، يستمر المعرض حتى 30 مارس الجارى ويشترك فيه نحو 22 عارض وعارضة ومن المقرر زياده عدد العارضين.



وتتنوع منتجات العارضين بالمعرض ما بين الباستر وورق بردي وخوص والمكرمية والكروشية وكليم واكسسوارات وشنط خرز وسجاد يدوى وغيرها من الحرف المتنوعه بما يتناسب مع الهوية البصرية لمحافظة الاقصر المعروضات.

وكانت منصة آيادى مصر بمحافظة الأقصر قد انتهت من تنظيم معرض بمتحف الأقصر خلال الفترة من الاول من مارس الجارى وانتهى يوم ١٥ من الشهر ذاته.