إصلاح ماسورة مياه الشرب المغذية لقري"الصنافين - سنهوا - سنهوت" بالشرقية| صور

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بسرعة إصلاح تسريب المياه من ماسورة مياه الشرب الرئيسية المغذية للوحدات المحلية "بالصنافين وسنهوا وسنهوت" التابعة لمركز ومدينة منيا القمح لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب باستخدام المعدات اللازمة لسرعة إصلاح تسريب المياه من الخط الرئيسي المغذى للوحدات المحلية بالصنافين وسنهوا وسنهوت بنطاق مركز منيا القمح ورد الشئ لأصله وعودة المياه للمواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وعودة الحياه إلى طبيعتها.

يذكر أن إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، قد قامت بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، ومجلس مدينة بلبيس، لشن حملة مفاجئة للتفتيش على (37) مكمورة فحم بمركز بلبيس، للتأكد من تطبيق الإشتراطات البيئية والتزامهم بعدم الحرق المكشوف.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن الحملة المفاجئة على مكامير الفحم ضبطت (24) مكمورة بمركز بلبيس تقوم بالحرق المكشوف مما يؤثر على البيئة وزيادة معدلات الإنبعاثات والغازات الضارة بالمناخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة، وتحرير عدد 24 محضر جنح بالأرقام التالية:

"216 ،217 ،218، 219 ،220، 221، 222، 223 ،226، 237 ، 267، 285 ،286 ،287 ،288 ،289 ،290، 292، 296 ،297 ،298، 299، 300" جنح مركز شرطة بلبيس.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (٨٦٣) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر فبراير الماضى بواقع:

عدد (٤٤) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد (١٦) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر، وعدد (١٠١) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، وعدد (٦) إعلانات بمدينة القنايات، وعدد (٢٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية، وعدد (٤٠) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد (١٨) إعلان بمدينة القرين، وعدد (١٤٩) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، وعدد (٥٠) إعلان بحى ثانى الزقازيق، وعدد (٥٤) إعلان بحى أول الزقازيق، ( ٥١) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و عدد (٦٠) إعلان بمركز ومدينة بلبيس،

بالإضافة إلي عدد ( ٣٨) إعلان بمركز ومدينة ههيا، وعدد (٦١) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم، وعدد (١٧) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، وعدد (٢٩) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق، وعدد (١٠٩) إعلان بمركز و مدينة فاقوس، ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.