موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد

شهدت الساعات الماضية، لحظات عصيبة علي نادي ليفربول الإنجليزي وجماهيره، بعدما تلقي خسارة امام نظيره مانشستر يونايتد وودع الريدز كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي.

استضاف ملعب “أولد ترافورد” مباراة ماراثونية جمعت بين

وأقيمت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد امس الأحد، علي ملعب أولد ترافورد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهى اللقاء بفوز الشياطين الحمر على ليفربول بنتيجة 4-3، ليودع ليفربول الكأس من دور ربع النهائي.

افتتح سكوت ماكتوميناي التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، ونجح أليكسيس ماك أليستر في تسجيل التعادل للريدز في الدقيقة 44.

سرعان ما اضاف النجم الدولي المصري الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 45+2، استطاع أنتوني ماثيوس تسجيل التعادل للشياطين في الدقيقة 87 لتيجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.



استطاع هافي أليوت تسجيل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 105، وفي الشوط الإضافي الثاني سجل راشفورد هدف مانشستر يونايتد الثالث واختتم أماد ديالو رباعية الشياطين بهدف رابع في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان يلتقي ليفربول في مباراته القادمة مع برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

يلتقي الفريقين يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري، على ملعب الآنفيلد.

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة متساوياً مع آرسنال المتصدر.