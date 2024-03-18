حالات اختناق بحريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر بمدينة الإنتاج الإعلامي

نشب حريق محدود منذ قليل، في لوكيشن تصوير مسلسل جودر، للفنان ياسر جلال، والذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه تماما واخماده، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الى مكان الحريق عقب إخطارها من إجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق الاطمئنان تماما على السيطرة عليه.

حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر

وأسفر الحريق على عدد محدود من الإصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية لها بالمركز الطبي بالمدينة

حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر

كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب اندلاعه.

حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.



أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه