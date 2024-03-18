تطوير المعامل في جميع كليات جامعة الإسكندرية

قدم أمس ، الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الشكر للسادة عمداء ووكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، على المجهود المبذول فى مراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها وإجراء أعمال الصيانة أو الاستبدال للأجهزة وشراء أجهزة جديدة، ضمن مبادرة تطوير المعامل فى كليات الجامعة

كما هنأ الدكتور على عبد المحسن، الدكتور إسلام أمين زكي الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنين بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة بقيامه بتسيير أعمال وكيل كلية التربية الرياضية بنين لشئون التعليم والطلاب متمنياً لسيادته التوفيق و السداد.

و في سياق متصل ،

وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة خطاب السيد الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات لوضع المقترحات والتوصيات المناسبة بخصوص الشهادات المؤمنة وسرعة توثيقها وحل المشكلات التي تواجهها.

و خلال الاجتماع أحيط المجلس علماً بخطاب السيد الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإفادة بمقترحاتها حول أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥