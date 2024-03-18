وفاء الأم المثالية بالقليوبية.. كنت بقفل التليفزيون بالقفل وبمنع الزيارات وقت الامتحانات

قالت وفاء عواد عبد العزيز حمزه الام المثالية على مستوى محافظه القليوبية أنها وضعت ضوابط صارمة في تربية أبنائها حيث كانت تغلق التلفزيون بالقفل وتمنع الزيارات خلال أوقات الامتحانات من أجل صالح ابنائها .

واضافت قائلة : ان زوجها توفي منذ ما يقرب من 15عاما ولديها ثلاث اولاد محمد ووفاء توام وكانوا في ذلك الوقت في الصف الثاني الاعدادي ومحمد وكان في وقت وفاة والده في الصف السادس الابتدائي.

اكملت وفاء بقوها : انها تقدمت بقصة كفاحها لمسابقة الأم المثالية بمكتب التضامن الاجتماعي بالقناطر الخيرية.

معقبة بقولها ان زوجها كان يعمل طبيب حر للعلاج الطبيعي وكانوا يعيشون ميسورين الحال الى ان تعرض لظروف صحيه جعلته يحتاج الى اجراء عملية قلب بمبلغ مالي كبير توفى بعدها مباشة وقالت الأم المثالية بالقليوبية انها ربت الاولاد بمرتبها فقط وعرض عليها جميع الاقارب من الأب والأم ان يساعدوها في نفقه الاولاد ولكنها رفضت وبارك الله لهم في مرتبها القليل وتحمل الاولاد معها واحسنت تربيتهم.

واضافت انها الان في سن ال 65عاما وتخرج احمد واصبح نقيب مهندس وتزوج وتخرجت وفاء واصبحت طبيبة علاج طبيعي وتزوجت ومحمد انهي بكالوريوس الزراعة وتستعد لان تزوجه ايضا لتكمل رسالتها في الحياه.

واوضحت انها تخلت عن احلامها وطموحها بان تستكمل الدراسات العليا في إدارة الاعمال وجامة عين شمس التي كانت قد حصلت علي اثناء حياة زوجها ولكنها آثرت ان تربي الاولاد وتعلمهم عن نفسها علي ان تكمل تعليمها وبالفعل قدرها الله ووقف معها الى ان اوصلتهم الى بر الامان متمنية لهم ولكل مصر الخير.