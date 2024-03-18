الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم مؤتمر الأمراض العصبية العضلية

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة عقد فاعليات أعمال مؤتمر الأمراض العصبية العضلية في نسخته الثالثة وجاء بدعم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD.

وشارك في المؤتمر ثلاثية ضمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية قسم الأمراض العصبية بجامعة أولم، وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية وعدد من أساتذة كلية الصيدلة بالجامعة.

تفاصيل مؤتمر الأمراض العصبية العضلية

وأوضحت الدكتورة نبيلة حمدي أستاذ علم الأمراض الجزيئي بالكلية و المشرف على فعاليات اعمال المؤتمر المنعقد بأن هذا الملتقى هو الثالث من نوعه وشارك فيه العديد من الخبراء من أساتذة جامعات من مصر و المانيا و إيطاليا ويهدف للتباحث معاً حول أخر ما توصل اليه العلم عن مرض التصلب الجانبي الضموري ALS بأعتباره أحد الأمراض الذي لم يتوصل الباحثين لتشخيص تفرعاته العديدة ، بينما نجحوا في تشخيص وعلاج بعض أفرعه وما زالت الأبحاث متتالية للقضاء عليه نهائياً ، و نوهت الدكتورة نبيلة إلى ان الجامعة أصبحت بمثابة مركز أبحاث في مجال الأمراض العصبية العضلية ونجحت في تكوين مجموعة بحثية لهذا الغرض تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكيمياء الحيوية - التحليل الصيدلي - المعلوماتية الحيوية – قسم الامراض والطب الجزيئي وبأن الفترة الماضية شهدت إتمام العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه في مجالات مرض التصلب الجانبي الضموري ALS .

ولفتت الدكتورة ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس أن مرض التصلب الجانبي الضموري ALS يصيب الجهاز العصبي للإنسان ويؤدي لموت الخلايا العصبية المسؤولة عن المهارات الحركية في الدماغ أو الحبل الشوكي وبأن المصابين به منتشرون في العديد من دول العالم، ولكن الإصابة به تختلف في التشخيص من دولة لأخرى نظراً لتعدد فروعه المرضية إضافة إلى أن الجينات الوراثية قد تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بجانب أنه يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية.

وأضافت الدكتورة ناجية أنه على هامش اللقاء تم مناقشة ما تم تطبيقه من التوصيات الصادرة عن الاجتماعين السابقين عام 2019 وعام 2022.

وفى ختام الاجتماع صدرت عدة توصيات من جانب المشاركين أهمها السعي إلى توسيع قاعدة التعاون العلمى - إنشاء مجموعة بحثية عابرة للحدود تضم خبراء من المانيا و ايطاليا على رأسهم الدكتور البرت لودلف رئيس قسم الأمراض العصبية بجامعة أولم و الدكتور جيانكارلو لوجروسينو مدير وحدة الأمراض التنكسية العصبية بجامعة باري بايطاليا ، وعدد من رؤساء الأقسام و الخبراء في مجال الأمراض العصبية العضلية من الجامعات المصرية تضم: عين شمس، والقاهرة، والأزهر، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، ومعهد ناصر، ومركز الطبي العالمي حتى يبحثوا معاً تأسيس سجل حصرى شخصى لكل مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري وإحصاء عددهم بمصر مما يسهم في توفير العلاج المناسب لطبيعة كل حالة على حدى وفقاً ل " الطب الشخصي " إضافة لاتخاذ الأجراءات الوقائية للمرض .