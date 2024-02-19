طالبات الجامعة الألمانية بالقاهرة يشاركن في تصميم منشأت النادى السويسرى

أطلقت جمعية الجالية السويسرية بمصر مسابقة تمت بتعاون ثلاثي الأضلاع ضم قسم الهندسة المعمارية والتصميم الحضري في الجامعة الألمانية بالقاهرة والنادي السويسري والسفارة السويسرية في القاهرة.

شارك في المسابقة 25 طالبة من قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتضمنت وضع تصميم لجزء من منشأت النادى السويسرى بمنطقة الكيت الكات بمحافظة الجيزة.

وتواكب هذه المسابقة البرنامج الدراسي للمشاركات بمادة تصميم الفراغات المفتوحة بالكلية تحت إشراف الدكتورة ياسمينا سرحان الأستاذ المساعد بالكلية و المعيدة تسليمه ايمن.

وشهدت المسابقة منافسة قوية حيث بلغت عدد المشاركات 11 مقترحاً لتصاميم مبتكرة أختارت منها السفيرة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر بمشاركة لجنة التحكيم المشكلة من الدكاترة ميشائير ايشنر مدير برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري بالجامعة الألمانية بالقاهرة، رويرى اوبرين الأستاذ المساعد بالكلية، سابين بليتر رئيس الرابطة السويسرية وأميرة ميخائيل والدكتور عمرو شفيق، ممثلين عن المجتمع السويسرى أفضل 4 مشاريع لتصاميم متميزة.

وفاز بجائزة المركز الأول الطالبات رنا محمد، وحبيبة معتز، ولبنى محمود، والمركز الثاني نتالي ياسر، وملك سامح، والمركز الثالث برديس ماهر ، وسارة ياسر، والمركز الرابع حبيبة تامر ملك محمد.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تهنئ الطالبات

و تتقدم الجامعة الألمانية بالقاهرة بكل الحب والتقدير بالتهنئة القلبية للفرق الفائزة في المسابقة وتفخر بما حققوه من إنجازات علمية مبتكرة ما يؤكد تميز مخرجات الجامعة ويعزز من قيمة جودة التعليم الأكاديمي بها ويترجم رؤيتها المستقبلية التي أسهمت في تحقيق هذا التميز في العديد من المجالات العلمية التي تسجل التفوق المتلاحق لأبنائها في تحقيق المراكز المتقدمة في كبرى المحافل المحلية والدولية .