مدرب أهلي جدة مرشح للتدريب في الدوري الألماني.. تفاصيل

بات المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، ضمن قائمة المرشحين للتدريب في الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.

حيث كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ماتياس يايسله، يأتي ضمن المرشحين لتولي مهمة تدريب فريق فولفسبورج خلفًا للمدرب كوفاتش.



وأوضحت الصحيفة، أن انتقال يايسله، إلى تدريب أهلي جدة في بداية الموسم والرحيل عن ريد بول سالزبورج النمساوي، كان أمرًا غير متوقعًا.



ويعيش يايسله، فترة غير جيدة مع النادي الأهلي السعودي في الوقت الحالي، حيث يتعرض للانتقاد من الجمهور والإعلام، في ظل النتائج السيئة للفريق.

بالإضافة إلى اعتماده على لاعبين في التشكيل الأساسي، دون تقديم المردود الفني المميز، وعلى رأسهم، رياض محرز، وفيرمينو وماكسيمان.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، خلف الهلال المتصدر، والنصر الوصيف.