مسلسل بابا جه|الكوميديا والتشويق يسيطران على أحداث الأسبوع الأول

شهد الاسبوع الأول من مسلسل بابا جه، الذي يخوض النجم أكرم حسني النصف الأول من السباق الرمضاني ٢٠٢٤، أحداث كوميدية مشوقة.

واستعرضت الحلقات صدمة كبيرة استقبلها هشام (أكرم حسني) في أولى حلقات مسلسل بابا جه، حيث تفاجأ بأن ابنته لا تريده في حياتها، وذلك عندما أعلنت في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور بأنها لا تريد والدها وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه، ليُصاب هشام بالصدمة وكذلك الجمهور.

ثم يبدأ هشام في تنفيذ مشروع يطلق عليه بابا جه، وهو يساعد الابناء والأهالي في حياتهم، وتأتي الأحداث في إطار تشويقي ممتع.

ويعتمد مسلسل بابا جه على الكوميديا الاجتماعية، وذلك من خلال شخصية هشام وعلاقته بأسرته، خاصةً بعدما أصبح عاطلًا عن العمل، بينما زوجته تتحمل جميع مسؤوليات المنزل، وتعتبر فكرة المسلسل بمثابة شكلًا جديدًا يكشف العلاقة بين الأب وأبنائه، وكيف يكون شكل الآباء في عيون أطفالهم.

ومن بين اللحظات الممتعة التي ظهرت في المسلسل العلاقة الكوميدية التي تجمع هشام ببواب العمارة، ومحاولاته المضحكة لشراء زي فرعوني لابنته من أجل الحفل.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال النجم أكرم حسني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل مكتوب عليا، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٢، تأليف إيهاب بليبل وعبد الرحمن جاويش وإخراج خالد الحلفاوي.