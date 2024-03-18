ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 85.87 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأثنين 18-3-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 85.87 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.62 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو3.9%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو3.8%.

وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" جمال اللوغانى إن أمن الطاقة من القضايا التى يهتم بها العديد من الجهات ذات العلاقة بالنفط والطاقة والصناعة سواء فى الدول المنتجة أو المستهلكة، مؤكدا أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع وسيحافظ النفط على موقعه كمصدر رئيسى للطاقة الأولية لعقود طويلة قادمة، ما يتطلب التعاون والحوار البناء بين جميع الأطراف في التعامل مع قضية أمن الطاقة بشقيه أمن العرض وأمن الطلب.

وأضاف اللوغاني في تصريح،تعليقا على تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر أخيرا والذي يؤكد أن التركيز القوي على أمن النفط سيكون أمرا بالغ الأهمية في كل مراحل التحول إلى الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم - أن مفهوم أمن الطاقة بالنسبة للدول المستهلكة يركز فقط على أمن الإمدادات وضرورة استمراريتها وتدفقها ووصولها إلى مراكز استهلاكها دون انقطاع وبشكل آمن .

وتابع، نحن كدول منتجة ومصدرة للنفط نتفق تماما مع هذا المفهوم من حيث ضرورة استمرارية وصول الإمدادات إلى مراكز استهلاكها دون انقطاع ، للحفاظ على استقرار السوق النفطية الدولية .

وبين اللوغاني أن هذا الأمر من شأنه ان يساهم في عدم تأثر الاقتصاد العالمي بأي هزات قد تؤثر على نموه ، مستدركا بالقول "إلا أننا نرى ضرورة أن يشمل مفهوم أمن الطاقة الوجه الآخر له وهو أمن الطلب على النفط والطاقة".

ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بـ 1.3 مليون برميل يوميًّا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميًّا عن الشهر الماضي، وتتوقع عجزًا طفيفًا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء أوبك+ خفض الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أيضًا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.