أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 85.66 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-3-2024، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 32 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريل لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 40 سنتا ما يعادل 0.49 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل.

وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة "المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا"، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.

وأمس السبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا.

وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء إسرائيل.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة "صعبا للغاية".

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.

واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.