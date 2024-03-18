تشييع جثمان الفنان الراحل ياسر الشرقاوى بمقابر الاسكندرية

شيع اهالى الاسكندرية ظهر اليوم الاثنين جنازة الفنان الراحل ياسر الشرقاوى عقب صلاة الظهر ،من مسجد «المواساة» بمنطقة الشاطبي، ليواري الجثمان الثرى بمثواه الأخير بمقابر العائلة بالمنارة.

شارك في الجنازة، التى غاب عنها الفنانون، أسرة وأصدقاء الفنان الراحل ، وسط حالة من الحزن والصدمة لرحيله المفاجئ، إثر حادث أليم وسقوطه من أعلى شرفة منزله فى منطقة كامب شيزار ، فيما من المقرر أن يقام العزاء ليلًا بدار مناسبات «مسجد القائد إبراهيم».

كان حسني حافظ، عضو مجلس النواب السابق، صديق الفنان الراحل، أعلن وفاته عبر صفحته على «فيسبوك»، حيث كتب: "البقاء لله.. مازال الموت يخطف أعز الأحباب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة الفنان ياسر الشرقاوي".

كانت قد أعلنت أسرة الفنان ياسر الشرقاوي، الذي توفى أمس الأحد، عن تشييع جنازته عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد المواساة، ليواري الجثمان الثرى بمقابر المنارة «باب 1»، على أن يقام العزاء ليلًا عقب صلاة العشاء بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم.

يشار إلى أن الفنان ياسر الشرقاوي ممثل ومطرب من مواليد الإسكندرية شارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل لدواعي أمنية عام 2002 مع الفنان الراحل كمال الشناوي، ومسلسل أم العروسة عام 1998 من بطولة حسين فهمي وسوسن بدر من إخراج أحمد صقر وفيلم «لو كان ده حلم».

وشارك عام 2003 في بطولة مسلسل عاصفة الشك مع الفنان سامي مغاوري وأحمد سلامة وكان من إخراج باسم محفوظ، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل قلوب تائهة مع الفنانة عبير صبري عام 2006 من إخراج إبراهيم زكي.

وقدم الفنان الراحل ألبوم «نادي» وضم أغنيات «بوعد هواكي،»«ولا كنت أعرف»،«اتمهلي»،«وخداني»،«اشتاق»«نادي»،«عيون الشمس»و«جايه»و «ألف طريق».