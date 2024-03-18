4 مواجهات تهدد قطار الهلال في الدوري السعودي

ينتظر فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، 4 مواجهات من العيار الثقيل في الدوري السعودي ما قد تهدد سلسلة اللا هزيمة في الموسم الحالي.

ويقدم الهلال مستويات مميزة على مستوى النتائج والمستويات حيث حقق 22 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق أي خسارة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة متفوقا على النصر الوصيف بفارق 12 نقطة وأصبح الهلال على بعد 19 نقطة فقط من حصد لقب الدوري السعودي.

4 مواجهات تهدد قطار الهلال

ستكون المواجهة الأولى الصعبة لفريق الهلال أمام الشباب في ديربي الرياض يوم 30 مارس في الجولة 25، ثم يحل ضيفا على أهلي جدة، يوم 19 أبريل، في كلاسيكو الجولة 28، ثم سيخرج لمواجهة التعاون بالأسبوع 30 وسيشهد يوم 16 مايوالمقبل، المواجهة الأبرز أمام النصر المنافس التقليدي على ملعب الأول بارك، في ديربي الجولة 32.

يمتلك الهلال أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ دوري المحترفين، بالوصول حاليا إلى 17 فوزا.