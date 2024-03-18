سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من (6 أشخاص) بتضررهم من (تاجر دواجن- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يف بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

1410 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني



نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في تحرير 1410 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

كما رفعت أجهزة الأمن، 558 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم ضبط 36 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات، بأنواعها كافة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، من دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكترونى

نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".

حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.