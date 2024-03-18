مسلسل إمبراطورية ميم في أسبوعه الأول| أحداث بين حب العائلة وجوانب التربية مع مختلف الأجيال

منزل كبير 6 أبناء بمختلف الأعمار زوج مخلص لزوجته الراحلة الذي يتحول إلى أب مهتم بكل تفاصيل أبناءه محاولًا تنفيذ توصية والدتهم باستمرار الحب داخل "إمبراطورية ميم"، مختار أبو النجا الذي يحاول بكل الطرق مواكبة تفكير كل ابن من ابناءه بمختلف توجهاتهم وهوياتهم وشخصياتهم .

منزل “إمبراطورية ميم” حب العائلة وخلافات يومية ومحاولات مواكبة الأجيال

تلك هي الأجواء داخل منزل مختار أبو النجا الذي أطلق عليه "إمبارطوية ميم" تنفيذا لوصية زوجته الراحلة التي تقوم بدورها الفنان سلاف فواخرجي، يمتلك شركة سياحية كبرى تمر ببعض العثرات المالية لكنه مصر على حلها بالطرق القديمة التقليدية وسط اعتراض كل من حوله، ورغم ذلك ينجح في حل معظمها.

تضم "إمبراطورية ميم" شخصيات وتوجهات مختلفة لابناء بدايةً ابنته الكبرى منى المُعيدة في كلية الحقوق ويرى فيها مستقبل كبير في وزارة العدل مشتتة وأفكارها تائهة وغير مستقرة ، وابنه مروان المهنم بشئون الطلبة شخصية قيادية يهوى تنفيذ كل مايريد ويكره التحكمات والأوامر .

نأتي للأبناء الأقل سنًا مع مازن الطفل الهادىء عقل سابق سنه يحترم مدرسته ومعلمينه يحب المواد العلمية ودراستها، تصرفاته أقل هدوءًا من أخوته يدافع عن كل مايحبه، ومنة الطفلة العاشقة للموضة ومساحيق التجميل، ومصطفى المغرم بالطعام والحلويات ويشجع والده مختار على أي قرار ويوافق عليه دون تفكير أو مناقشة.

يهتم مختار أبو النجا بإخبار زوجته الراحلة بكل أخبار المنزل أولًا بأول من خلال كتابة جواب لها يحتوي على ملخص الأحداث ويختمع بتعبير رومانسي عن مدى حبه لها، واستمرار محاولاته في المحافظة على المنزل واستقراره مهما كانت التحديات والصعاب.

تعيش شقيقة مختار أبو النجا “نشوى مصطفى” معه وتساعده في تربية أولاده والاعتناء بهم، ويعمل شقيق زوجته الراحلة “محمود حافظ” معه في شركة السياحة التي يمتلكها.

ملخص أحداث الأسبوع الأول من مسلسل إمبراطورية ميم

تأتي أحداث الأسبوع الأول من إمبراطورية ميم، برغبة إحدى شركات العقارات الكبرى بالتوغل داخل منطقة كبيرة المعادي وشراء المنازل المتواجدة بها وهدمها وتحويلها إلى مركز تجاري كبير وعمارات سكنية بشكل متطور وحديث، يرفض مختار أبو النجا بيع منزله ويقف أمام العروض السخية المُقدمة له مقابل بيعها .

ومن ناحية أخرى تزداد المشاكل بين مختار وابنه مروان بسبب اختلاف تفكيرهم وآرائهم، وإصرار مختار على العناية به كطفل صغير وفرض القيود والأوامر عليه دون نقاش من شدة حبه له، الأمر الذي يرفضه مروان بشكل مستمر مما يخلق المشاحنات بينهما في معظم الموضوعات كبيرها وصغيرها.

نور النبوي

وابنته منى التي تلتقي بزميلها في هئية التدريس بجامعتها ويعجب بها ويود الارتباط بها ويرفض سياسة والدها ويشجعها على وضع حدود لأوارمه وتنفيذ كل ماتريد مهما كلفها الأمر والخروج من القوقعة التي أدخلها فيها والدها منذ زمن دون أن تشعر، فيصل بها الحال إلى تحدٍ كبير مع والدها لرغبتها في السفر خارج مصر والجواز من زميلها ولا سبيل أمامه إلا الموافقة.

يجد مختار نفسه أما تلك المكلات تائهًا مشتتًا يحاول مراجعة نفسه وطريقته مع أولاده أو المجتمع بشكلٍ عام، يشعر بأن الحياة تتحرك سريعًا من حوله وهو ساكنًا مكانه يحاول الاحتفاظ بكل ماهو قديم، فهل يوافق على بيع منزله وتغيير معاملاته لابناءه والتعامل مع كل ماهو جديد دون النظر إلى الماضي؟ أم انه سيبقى حبيس ذكرياته وقيود تفكيره لطالما أحب العيش فيها مع زوجته الراحلة؟