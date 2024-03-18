الخدمة الاجتماعية فى الفيوم تحتفل بيوم الشهيد

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم ، ندوة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الندوة الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد هاني رشاد بالقوات المسلحة المصرية، و أحمد ربيع بمركز إعلام محافظة الفيوم، والطلاب، وذلك اليوم الاثنين بالكلية.

أكد الدكتور أحمد حسني أن شهر رمضان المعظم هو شهر الروحانيات والانتصارات الكبرى، والتي كان آخرها الانتصار خلال حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣، متناولًا التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر عبر عصورها المختلفة، والتي استطاعت بجهود وإخلاص الرجال الأوفياء، من تحقيق النصر والتطور والرقي المطلوب موجهًا الشباب بضرورة التمتع بالانتماء والوطنية وحب الوطن.

وأشارت الدكتورة نادية حجازي إلى أن يوم الشهيد من الأيام شديدة الأهمية، ويقام تخليدًا وإجلالًا لذكرى شهدائنا الأبطال والبواسل، وتعبيرًا عن الواجب الوطني تجاههم. مضيفة أن شهداء الوطن ضحوا بأرواحهم الذكية من أجل أن نعيش نحن في أمن وسلام.

كما تناول العقيد هاني رشاد تاريخ ومكان مولد الفريق الأول عبد المنعم رياض والحروب المتعددة التي خاضها والتي شملت الحرب العالمية الأولى وحرب ٤٨، والعدوان الثلاثي، وحرب اليمن، وحرب ٦٧، وحرب الاستنزاف، وظروف استشهاده يوم ٩ مارس عام ١٩٦٩، والذي من أجله تم جعل هذا اليوم من كل عام للاحتفال بيوم الشهيد.

كما ناقش دور المرأة في الحروب، وكذلك ما يتعرض له الشباب المصري من محاولات للنيل من إيمانه وعقائده.

معرض فنى فى التربية النوعية

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الإثنين .

يضم المعرض أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل ٣٠ عملاً فنيًّا مجسمًا ومعلقات نفذت بخامات الورق المقوى والكرتون.

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