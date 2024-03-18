نجم مغربي علي أعتاب الدوري الإيطالي.. تفاصيل

يسعي أحد أندية الدوري الإيطالي التعاقد مع نجم منتخب المغرب سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي المعار إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جدير بالذكر أن سفيان أمرابط يلعب حاليا ضمن صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة قادمًا من فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي، ويتواجد الدولي المغربي على دكة بدلاء مانشستر يونايتد الإنجليزي، منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن أمرابط يخطط للعودة إلى الدوري الإيطالي، في ظل عدم رغبة اليونايتد في ضمه نهائيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفيان أمرابط، يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل”.

وأوضحت: “نجم منتخب المغرب سيعود إلى نادي يوفنتوس بمجرد انتهاء الإعارة، في ظل ارتباطه بعقد ينتهي في صيف 2025.

وزادت: “كريستيانو جيونتولي المدير الفني لفريق يوفنتوس أبدى اعجابه بمتوسط ميدان منتخب المغرب ورغبته في التعاقد معه الصيف المقبل”.

ومن المتوقع أن يبقى فيورنتينا منفتحا على بيع أمرابط بعد انتهاء إعارته، تفاديا لرحيله مجانا بنهاية موسم 2024-2025.