نجم مانشستر سيتي يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

رد نجم فريق مانشستر سيتي برناردو سيلفا، على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية عودته إلى صفوف بنفيكا والرحيل عن فريقه الحالي، حيث بدأ مسيرته الكروية مع النادي البرتغالي قبل انتقاله إلى موناكو ثم مانشستر سيتي.

وقال سيلفا خلال حواره مع شبكة “SIC” البرتغالية: “ربما تعب الناس من هذا السؤال حول عودتي إلى بنفيكا، وعلى الرغم من أنني متأكد من أنني سأعود يومًا ما، إلا أنني لا أستطيع تحديد الموعد بالضبط”.



وأضاف: “الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد موعد العودة، وعلى الرغم من أنني أعربت عن رغبتي في العودة إلى بنفيكا في السابق، إلا أن الأمر ليس في يدي الآن”.

وفيما يتعلق بالضغوطات التي يتعرض لها، أشار سيلفا: “يحاول البعض وضعي في مواقف صعبة، يطلبون مني العودة إلى بنفيكا في حين يسعون لاستفزازي للحديث بشكل سلبي عن المدرب”.

وختم سيلفا حديثه بتأكيدات على استعداده للعودة إلى بنفيكا في المستقبل، لكن دون تحديد موعد محدد، مشيرًا إلى أنه يركز حاليًا على مسيرته مع مانشستر سيتي.

وبدأ سيلفا مسيرته الكروية مع بنفيكا في الفترة من 2013 إلى 2015 قبل الرحيل إلى موناكو في الدوري الفرنسي ثم مانشستر سيتي.