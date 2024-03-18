"جامعة برج العرب التكنولوجية تُطلق مبادرة "الإبداع .. طريقك للنجاح"

انطلقت فعاليات مبادرة "الإبداع ... طريقك للنجاح" في جامعة برج العرب التكنولوجية، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجريدة "عالم رقمي".

وتهدف المبادرة، التي تُنظمها جريدة "عالم رقمي" للسنة السابعة عشرة على التوالي، إلى نشر الوعي الابتكاري في مجال التكنولوجيا وتوطين ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة والتجمعات، ونشر الوعي الابتكاري في مجال التكنولوجيا بين الطلاب،ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة،وتوفير فرص التمويل للطلاب رواد الأعمال.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، على أهمية مبادرة "الإبداع ... طريقك للنجاح" في دعم وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال،مشددًا على أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العملية التعليمية وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع.

ورحب "الجوهري" بالتعاون مع جريدة "عالم رقمي" في هذه المبادرة القيمة، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات لخدمة المجتمع.

وأشار الأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى أن مبادرة "الإبداع ... طريقك للنجاح" تُمثل فرصة مميزة للطلاب للاطلاع على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا واكتساب المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة، مضيفًا أن الكلية تُقدم كافة أوجه الدعم للطلاب المشاركين في المبادرة، من خلال توفير المختبرات والمعدات اللازمة لإجراء التجارب والبحوث.

جامعة برج العرب التكنولوجية

وأوضح الأستاذ خالد حسن، رئيس تحرير جريدة "عالم رقمي"، أن مبادرة "الإبداع ...طريقك للنجاح" تهدف إلى تحفيز الطلاب على الابتكار والإبداع وتقديم أفكار جديدة تُساهم في تنمية المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد الكناني، مدير قطاع ريادة الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات، على دعم الوزارة الكامل لمبادرة "الإبداع ... طريقك للنجاح". مشيرًا إلى أن الوزارة تُقدم العديد من البرامج والمبادرات لدعم رواد الأعمال، مثل برنامج "ابدأ" و"حاضنات الأعمال".

وشارك في الفعاليات الدكتور علاء عرفة وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور أسامة النحاس رئيس برنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهال الأزلي مدرس برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.