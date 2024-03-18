وزير الخارجية: تنسيق وتعاون قائم بين مصر والأونروا

أكد قبل قليل سامح شكري، وزير الخارجية، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات للفلسطينيين، وينبغي تقديم الدعم الكامل لمنظمة الأونروا لكي تقوم بدورها في هذه الفترة الحرجة.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه على المجتمع الدولي احترام منظمة الأونروا وأي أفعال فردية لتقييد تمويل الأونروا غير مقبول، خصوصًا أنَّه يوجد ضحايا وأرواح تموت يوميًا وأطفال وسيدات في حاجة للمساعدات الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية على أنَّ هناك تنسيق وتعاون قائم بين مصر والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني والمنظمة ككل.