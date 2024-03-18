افتتاح معرض إيقاعات ورقية بكلية التربية النوعية فى جامعة الفيوم

افتتح الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الإثنين .

يضم المعرض أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل ٣٠ عملاً فنيًّا مجسمًا ومعلقات نفذت بخامات الورق المقوى والكرتون.

مجلس التعليم والطلاب

ومن جهه اخرى عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم جلسته رقم 209 برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس، وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بخصوص أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات جامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ كما تمت مناقشة قرار مجلس كلية السياحة والفنادق رقم 75 ومجلس كلية الآداب رقم 213 بالموافقة على إنشاء برنامج بيني تحت مسمى "الآداب والإرشاد السياحي" بين كليتي السياحة والفنادق والآداب فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠/٢٠٢٠.

وفى وقت سابق امس شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتفال باليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر، والذي استضافته جامعة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وحشد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

في كلمته، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، كما قدم التهنئة لرجال وقيادات الأزهر بالذكرى ال1084 على تأسيس الجامع الأزهر، الذي لم يصبح مجرد جامع وجامعة فقط، وإنما أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة المسلمين، متجاوزاً حدود العلم الديني وصولاً إلى الدين والعلم اللامحدود.

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