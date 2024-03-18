الولايات المتحدة تجلي أكثر من 30 مواطنا من جمهورية هايتي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن أجلت أكثر من 30 مواطنا أمريكيا من جمهورية هايتي، وذلك على متن طائرة عارضة وفرتها لهم الحكومة الأمريكية.

وقال متحدث باسم الوزارة - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الوزارة "سهَّلت مغادرة أكثر من 30 مواطنا أمريكيا بأمان من (كاب-هايثيان) في رحلة عارضة للحكومة الأمريكية، وبات الركاب بأمان في ميامي بولاية فلوريدا".

وفي ما يتعلق بالأمريكيين الذين لا يزالون في هايتي، أوضح المتحدث أن "الخارجية تدرس إمكان إخراجهم من العاصمة بور أو برنس، وستبلغ المواطنين الأمريكيين عندما تكون قادرة على تنظيم العملية بشكل آمن"، مضيفا: "سنواصل مساعدتهم طالما أن الرحلات التجارية غير متاحة والبيئة الأمنية تسمح لنا بذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت الأحد الماضي جزءا من موظفي سفارتها، كما أجلت دول أخرى - والاتحاد الأوروبي - دبلوماسييها بسبب انعدام الاستقرار في هايتي، فيما عمدت الأمم المتحدة إلى إخراج موظفيها غير الأساسيين.

وتشهد جمهورية هايتي أعمال عنف ترتكبها بعض العصابات الإجرامية التي تسيطر على مناطق كاملة بما فيها 80% من العاصمة بور أو برنس.

برنامج الأغذية العالمي يخشى المزيد من الجوع وسط عنف العصابات في هايتي

جلب العنف الواسع النطاق الذي استولى على عاصمة هايتي في 29 فبراير المزيد من المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

في أحد ملاجئ العائلات النازحة في العاصمة بورت أو برنس، يكافح المئات للوصول إلى الوجبات المطبوخة التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي.

تعيش آلاف العائلات في مراكز إيواء بعد أن أجبرت على الفرار من منازلها بسبب نشاط العصابات في أحيائها، وهي تقريبا

تعتمد كليا على المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي والمؤسسات الحكومية الهايتية مثل الدفاع المدني.

وأدى العنف المروع في الوقت الذي تقاتل فيه العصابات المناهضة للحكومة الشرطة في الشوارع إلى شل الاقتصاد الهش وجعل من الصعب للغاية على العديد من الفئات الأكثر ضعفا في البلاد إطعام أنفسهم.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي لهايتي، جان مارتن باور، إن البرنامج سيركز على توزيع المساعدات الغذائية الأساسية على الفئات الأكثر ضعفا - النازحين.

ووفقا لباور، فإن هايتي لديها مستوى من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 4 ملايين شخص "وهو رقم ضخم بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة" منهم 1.4 مليون شخص "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، كما قال باور.

شانتاليا تراسيبيل هي بائعة طعام موجودة في الملجأ منذ نوفمبر من العام الماضي عندما اضطرت إلى الفرار من حيها خلال هجوم عصابة.

"في بعض الأحيان نقضي أياما بدون طعام. نحن نأكل عندما نجد الطعام. ليس لدي شيء - فقط جسدي وروحي".

ومنذ الساعات الأولى من الصباح، يجتمع المتطوعون في المطبخ المركزي التابع لبرنامج الأغذية العالمي في بورت أو برنس لبدء طهي ما يقرب من 14,000 وجبة لتوزيعها على الملاجئ والمدارس في العاصمة.

وقد أدى العنف إلى تفاقم الوضع السيئ للغاية، حيث نزح 15 ألف شخص آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر مارس، ليصل إجمالي النازحين في هايتي إلى 360 ألفا.