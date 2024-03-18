حكمة مشروعية الصيام

إن الصيام يهذب الغريزة الجنسية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم مدرسة لتهذيب الأخلاق فهو يقوى النفس ويقوى الإرادة والصوم له مراتب ثلاثة: صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، ويقول أمير الشعراء أحمد شوقى عن الصوم: إن الصوم هو حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد صحابته الكرام، وقال له: يا رسول الله مرنى بعمل لا عدل ولا مثل له.. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له ولا مثل له.. والصوم فيه تعويد النفس على الصبر والصبر نصف الإيمان، وما أعطى أحد عطاء أوسع من الصبر، والصوم فيه الخير الكثير، لانه يشفع لنا يوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن يقول الصيام: أى رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعنى فيه فيشفع له، ويقول القرآن: أى رب منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفع له أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان.