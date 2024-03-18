الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خط السكك الحديدية في القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، واعتقل عميلة للمخابرات الأوكرانية، كانت تخطط لإضرام النار في صندوق لوحات التحكم بحركة خط السكك الحديدية؛ لتعطيل النقل العسكري.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الاثنين "أحبطنا عملية تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم".. مضيفا "نتيجة للتدابير المتخذة في مدينة (سيمفيروبول) جرى اعتقال مواطنة روسية (25 عاما)، كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة، الذي يعود لشركة السكك الحديدية بالقرم للإخلال بالنقل العسكري".

وأوضح الأمن الروسي أنه تم توثيق تورط المواطنة المعتقلة بجرم الخيانة العظمى، والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وفي سياق متصل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 17 من 22 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أنه إلى جانب الهجوم بطائرات مسيرة، أطلقت روسيا أيضا 7 صواريخ على أوكرانيا.

ولم يتضح حتى الآن مصير الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي لم تدمر.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأحد، أن الجيش أسقط 12 صاروخا أطلق من أوكرانيا باتجاه منطقة بيلغورود الروسية.

وجاء ذلك في أعقاب بيان سابق الأحد أفاد بأن الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسع النطاق بواسطة الطائرات المسيرة استهدف موسكو وعدة مقاطعات.